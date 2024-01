Japon: condamnation à mort de l'auteur de l'incendie meurtrier d'un studio d'animation

L'incendie du studio Kyoto Animation causé à des fins de vengeance par Shinji Aoba, 45 ans, est l'un des crimes ayant fait le plus de victimes dans l'archipel depuis des décennies. Il avait déclenché une vague d'émotion et d'indignation au Japon et à l'étranger.

M. Aoba était jugé à Kyoto pour cinq chefs d'accusation, incluant ceux de meurtre, tentative de meurtre et incendie criminel. Le parquet avait requis la peine capitale à son encontre le mois dernier.