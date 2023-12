Japon: des bergers très spéciaux face à la menace ours

Partager:

Perçus comme une menace croissante pour les humains et l'agriculture, des milliers d'ours sont abattus chaque année au Japon. Mais Junpei Tanaka et sa chienne Rela, tapis dans les bois, ont un stratagème moins violent pour les repousser. La désertification de zones rurales dans ce pays victime d'un déclin démographique accéléré, ainsi que le réchauffement climatique bouleversant leur régime alimentaire et leur période d'hibernation incitent davantage les ours à s'approcher des zones habitées pour se nourrir.

La multiplication des intrusions de ces animaux pouvant peser une demi-tonne a déclenché une psychose dans de nombreuses régions de l'archipel, aux trois-quarts montagneux. Plus de 200 personnes ont été attaquées par des ours cette année dans le pays et six sont mortes, des chiffres record depuis le début de telles statistiques en 2006. Une tête humaine, décapitée et lacérée, a notamment été retrouvée en mai près d'un lac de la grande île de Hokkaido (nord), et un ours aurait été aperçu dans les environs avec les cuissardes d'un pêcheur dans la gueule.

Deux espèces d'ours existent au Japon: les ours noirs d'Asie et les ours bruns, plus imposants, qui vivent exclusivement à Hokkaido. Ils formeraient une population totale de plusieurs dizaines de milliers d'individus, et en forte augmentation sur les deux dernières décennies. - Abattages record -