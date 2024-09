Japon : Des trains à grande vitesse automatisés d'ici 10 ans

L'entreprise espère ensuite, dès 2029, déployer des trains complètement automatisés sur une petite partie hors-service de voies ferrées, avant de lancer une ligne 100% sans conducteur entre Tokyo et Niigata au milieu des années 2030.

"En mettant au point la conduite sans conducteur et en rendant la gestion des systèmes ferroviaires plus efficace et plus durable, nous nous adapterons aux changements sociétaux comme la baisse démographique et les réformes dans la façon dont les gens travaillent" a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Un porte-parole de JR East a précisé à l'AFP mercredi que la motivation principale derrière ce projet aussi était "un besoin de constamment innover en matière de technologie ferroviaire, qui pourrait ensuite aider à répondre à un manque de main d'oeuvre et à d'autres problèmes."