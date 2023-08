Japon: grève rarissime dans un grand magasin à Tokyo

Des volets noirs fermés et des affiches annonçant une fermeture "exceptionnelle": une grève rarissime a touché jeudi un grand magasin de Tokyo, l'un des plus connus du Japon, ses salariés s'inquiétant des conséquences pour l'emploi de la vente imminente de leur enseigne.

Environ 900 employés et membres du syndicat du grand magasin Seibu Ikebukuro à Tokyo se sont mis en grève pour protester contre la cession de l'entreprise exploitante du magasin, Sogo & Seibu, en difficulté depuis des années.

Sogo & Seibu compte neuf autres grands magasins à Tokyo et ailleurs au Japon. Les quelque 5.000 salariés de l'enseigne craignent une restructuration sévère après sa vente par son propriétaire Seven & i Holdings au groupe d'investissement américain Fortress.

Ils distribuaient des tracts pour expliquer leur mouvement social aux habitants et aux usagers de la gare d'Ikebukuro, l'une des plus fréquentées au monde, adjacente au grand magasin qui attire chaque année quelque 70 millions de visiteurs sur ses 14 étages.

La vente de Sogo & Seibu sera finalisée vendredi, ont confirmé jeudi Seven & i Holdings et Fortress dans des communiqués distincts. Le groupe américain a promis de maintenir l'emploi "dans la mesure du possible".

Les grands magasins sont une institution au Japon, mais beaucoup peinent à s'adapter aux nouveaux modes de consommation, et ceux situés hors des principaux centres urbains du pays souffrent en plus du déclin démographique.