Japon: le nouveau Premier ministre fait une offrande à un sanctuaire shinto controversé

Ce sanctuaire shinto, situé à Tokyo, rend hommage aux quelque 2,5 millions de soldats morts lors des conflits menés par le Japon depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945. Mais il honore aussi la mémoire d'officiers et d'hommes politiques japonais condamnés pour crimes de guerre par un tribunal international après la Seconde Guerre mondiale.

Des élus et des membres du gouvernement japonais se déplacent régulièrement dans ce sanctuaire, ce qui irrite Pékin et Séoul, la Chine et la péninsule coréenne ayant été le théâtre d'exactions et d'abus commis par des militaires japonais dans la première moitié du XXe siècle.