Japon: le Premier ministre promet de nouvelles aides après le séisme du Nouvel An

Selon un nouveau bilan, le séisme de magnitude 7,5 a fait 221 morts le jour du Nouvel An.

M. Kishida s'est rendu dimanche dans des centres d'hébergement de la préfecture d'Ishikawa.

"Je réalise que les temps sont encore durs. J'entends vos paroles et je continuerai à faire ma part de toutes mes forces. Soyez forts," a-t-il déclaré à un groupe de survivants qui ont trouvé refuge dans une école de Wajima, ville côtière durement touchée par la principale secousse et le tsunami qui a suivi, ainsi que par plus d'un millier de répliques.

A l'issue de sa visite, il a promis de débloquer plus de 100 milliards de yens (630 millions d'euros) avant la fin du mois de janvier pour aider la région à se reconstruire.