Japon: le prochain Premier ministre veut convoquer des législatives le 27 octobre

"Je pense qu'il est important que le nouveau gouvernement soit jugé par le peuple le plus tôt possible et, si les conditions sont réunies, j'espère convoquer des élections (législatives) anticipées le 27 octobre", a déclaré le futur chef du gouvernement lors d'un point-presse.

"Je suis conscient qu'il est assez inhabituel que quelqu'un qui n'est (encore) pas Premier ministre fasse ce genre de déclarations... mais je ne pense pas que ce soit inapproprié", a-t-il ajouté.