Japon: le typhon Shanshan fait jusqu'à six morts

Ce typhon, l'un des plus puissants des dernières décennies à frapper l'archipel, a faibli mais soufflait toujours des vents à plus de 126 km/h ce vendredi, alors qu'il remontait lentement ce pays de 125 millions d'habitants.

Le typhon Shanshan, qui remonte lentement le Japon vendredi, a déversé des pluies torrentielles, faisant jusqu'à six morts, ont indiqué les autorités et les médias locaux.

Ce dernier a également évoqué huit personnes gravement blessées et 70 autres plus légèrement depuis jeudi et l'arrivée du typhon sur l'île méridionale de Kyushu, avec des rafales allant jusqu'à 252 km/h.

Les autorités ont émis une alerte maximale aux inondations, aux vagues-submersion et aux glissements de terrain dans plusieurs régions, avec plus de cinq millions de personnes invitées à évacuer.

La station balnéaire de Beppu, célèbre pour ses nombreuses sources d'eau chaude, n'a pas connu de dégâts majeurs, mais le typhon a empêché les touristes de profiter des attractions de la ville, avec la fermeture des sources thermales, du "parc aux singes" et même des supérettes de proximité d'ordinaire ouvertes 24 heures sur 24.

"C'est ma première fois (ici). J'avais tellement hâte", a expliqué à l'AFP Nobuhiko Takagishi, un voyageur qui avait fait le déplacement depuis Tokyo. "Mais ce sera un voyage dont je me souviendrai. Un voyage où je n'ai rien pu visiter."

Les coupures de courant ont touché plus de 250.000 foyers à Kyushu, mais l'opérateur de services publics a indiqué que seulement 6.500 étaient toujours sans électricité vendredi alors que les ingénieurs réparaient les lignes de transmission endommagées.

Dans la nuit, de nombreuses autoroutes ont été totalement ou partiellement fermées dans plusieurs régions, ont rapporté les médias japonais.

Les trains à grande vitesse, les Shinkansen, sont restés suspendus à Kyushu et ont également été interrompus sur la liaison principale entre Tokyo et Osaka, les opérateurs avertissant de perturbations ailleurs.

Japan Airlines et ANA avaient déjà annoncé l'annulation de plus de 600 vols vendredi, après en avoir supprimé un nombre similaire la veille, affectant près de 50.000 passagers.

- Usines à l'arrêt -

Le géant de l'automobile Toyota a maintenu vendredi la suspension de la production dans ses 14 usines au Japon. Ses concurrents Nissan et Honda ont eux cessé leurs activités dans leurs usines à Kyushu, tout comme des fabricants de puces électroniques dont Tokyo Electron, selon des médias.

Kyushu est un lieu important de production de semi-conducteurs: le géant taïwanais du secteur TSMC y a ouvert une usine en février.

Shanshan a frappé le Japon après le typhon Ampil, qui avait provoqué mi-août de fortes pluies et perturbé des centaines de voyages en train au Japon sans causer d'importants dégâts.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.