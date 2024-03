Japon: les randonneurs devront payer 12 euros pour gravir le mont Fuji

Les randonneurs souhaitant emprunter l'itinéraire le plus populaire pour gravir le mont Fuji devront payer 12 euros à partir de juillet, afin de réduire l'encombrement et d'améliorer la sécurité de ce volcan japonais victime du surtourisme, a déclaré mardi un responsable local.

Des foules de plus en plus nombreuses se pressent chaque été sur les versants de la plus haute montagne du Japon, coiffée d'une couronne de neige la majeure partie de l'année, qui attire plus de 220.000 visiteurs à chaque période d'escalade, de juillet à septembre.

À partir du 1er juillet, un droit d'accès de 2.000 yens (12 euros) par personne sera perçu pour l'ascension du sentier Yoshida du célèbre volcan, en vertu d'un arrêté approuvé lundi par le département de Yamanashi.