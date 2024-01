Japon: nouveau bilan du séisme du Nouvel An avec 242 disparus, 92 morts

Au moins 330 personnes ont aussi été blessées dans le séisme et les centaines de répliques qui ont suivi. Un tsunami a en outre frappé la côte, et des vagues de plus d'un mètre de hauteur ont balayé les quais, des habitations et des routes du bord de mer.

Plusieurs centaines de personnes dont les habitations ont été détruites sont toujours hébergées dans des centres d'évacuation.

Près de 30.000 foyers étaient par ailleurs toujours privés d'électricité vendredi matin dans le département d'Ishikawa, et environ 90.000 habitations n'avaient pas accès à l'eau courante à Ishikawa et dans les départements de Toyama et Niigata, situés plus au nord sur la côte de la mer du Japon.