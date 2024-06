Japon: peu de dégâts et pas de victime après un fort séisme de magnitude de 5,9

Cette même zone, essentiellement rurale et bordant la mer du Japon, avait été l'épicentre du séisme du Nouvel An qui avait provoqué la mort de plus de 260 personnes.

Les autorités ont fait état lundi en milieu de matinée de trois maisons écroulées, sans rapporter de victimes.

La chaîne de télévision publique NHK a montré des images d'au moins une maison dont les murs étaient gravement endommagés et le toit de tuiles partiellement au sol.