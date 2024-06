Japon: quand papy fait de la programmation avec ChatGPT

- ChatGPT, un "super professeur" -

Le Japon est le pays le plus vieux au monde, après la principauté de Monaco. Près d'un tiers de sa population est âgé de 65 ans et plus, et un Japonais sur dix a plus de 80 ans.

La chute du taux de natalité fait craindre une profonde crise économico-sociale dans le pays, avec un nombre insuffisant de travailleurs pour subvenir aux besoins des retraités de plus en plus nombreux.