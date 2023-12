Japon: quatre ministres démissionnent sur fond de scandale de fraude financière

"J'ai présenté ma démission au Premier ministre", a déclaré jeudi matin le bras droit de M. Kishida, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno, en évoquant les soupçons dont il fait lui-même l'objet.

Le ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie Yasutoshi Nishimura, le ministre des Affaires intérieures Junji Suzuki et le ministre de l'Agriculture Ichiro Miyashita ont aussi remis leur démission, ainsi que cinq vice-ministres et d'autres responsables, a-t-il précisé.

"La défiance de l'opinion publique se porte sur moi à propos des fonds politiques, ce qui entraîne une méfiance à l'égard du gouvernement. Comme une enquête est en cours, j'ai pensé que je devais mettre les choses au clair", avait déclaré plus tôt M. Nishimura devant des journalistes.

D'après la presse japonaise, des procureurs enquêtent sur des soupçons de fraudes visant des dizaines de membres du Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice) dirigé par M. Kishida, une formation politique qui gouverne le pays presque sans interruption depuis sa fondation en 1955.