Japon: recherche de disparus après des inondations qui ont fait six morts

Les secours recherchent lundi des disparus à la suite des fortes inondations et glissements de terrain qui ont frappé le centre du Japon et fait au moins six morts, selon les médias locaux.

Des cours d'eau de la péninsule de Noto, une région encore sous le choc après un tremblement de terre dévastateur en janvier, ont débordé ce week-end, se transformant en torrents boueux qui ont inondé des routes et plusieurs localités.