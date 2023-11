Japon: repli du PIB au 3T, entre fatigue des exportations et consommation atone

L'économie japonaise a reculé plus fortement que prévu au troisième trimestre, en raison d'un net ralentissement de ses exportations et d'une consommation toujours minée par l'inflation et la chute du yen, selon une première estimation officielle publiée mercredi.

Après deux trimestres de croissance, le produit intérieur brut (PIB) nippon s'est contracté de 0,5% par rapport au trimestre précédent, en données réelles et ajustées des variations saisonnières, alors que les économistes du consensus de l'agence Bloomberg tablaient sur un mini-repli de 0,1%.