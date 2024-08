Japon: trois disparus à l'approche d'un typhon "extrêmement puissant"

Des collectivités locales ont émis des avis d'évacuation pour 810.000 personnes dans le département central de Shizuoka, sur l'île principale de Honshu, en raison des pluies, et pour 56.000 autres à Kagoshima sur Kyushu, a déclaré l'agence de gestion des incendies et des catastrophes.

L'agence météorologique pourrait également émettre une alerte spéciale aux fortes pluies pour Kagoshima plus tard mercredi, a déclaré un responsable.

La compagnie aérienne Japan Airlines a annulé 112 vols intérieurs et six vols internationaux mercredi et ANA a annoncé avoir annulé 112 vols intérieurs entre mercredi et vendredi.

Les trains entre Tokyo et Fukuoka, la ville la plus peuplée de Kyushu, pourraient également être annulés en fonction des conditions météorologiques cette semaine, ont indiqué d'autres opérateurs.