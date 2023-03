Japon: un bébé pour réduire votre dette étudiante, une idée qui fait scandale

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a essuyé une pluie de critiques après que son parti a suggéré d'alléger la dette étudiante pour ceux qui auraient des enfants, afin de tenter d'enrayer la chute de la natalité dans l'archipel nippon.

M. Kishida a promis en début d'année des mesures "sans précédent" pour lutter contre la dénatalité au Japon, un problème chronique et devenant de plus en plus aigu.

La formation politique de M. Kishida, le Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice), travaille sur diverses propositions sur le sujet, qui doivent être présentées au gouvernement d'ici fin mars selon les médias locaux.

Mais l'une de ces propositions, conditionnant la réduction de l'endettement étudiant à la parentalité, a soulevé une vague de critiques.

"Exiger un enfant en contrepartie d'une réduction de sa dette étudiante, c'est une mauvaise mesure pour s'attaquer au faible taux de natalité", a estimé vendredi la sénatrice Noriko Ishigaki lors d'un débat à la Chambre haute du Parlement japonais en présence du Premier ministre. M. Kishida a peu parlé du contenu de la proposition, préférant insister sur la nécessité de "respecter" un débat "libre et vigoureux" sur le sujet.