Japon: un mort et 200.000 foyers toujours sans électricité au passage d'un typhon à Okinawa

Lancées mardi par les autorités locales, des consignes d'évacuation de la population vers des refuges étaient maintenues pour plus de 690.000 habitants, selon le site de l'Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes.

Le typhon faisait cap vers l'ouest, en direction de l'est de la Chine qu'il devrait toucher plus tard cette semaine.

De nombreux touristes étaient ainsi coincés depuis mardi à l'aéroport de Naha, la capitale du département. "On n'a pas pu trouver un hôtel et on ne sait pas quand on pourra réserver un vol retour", a confié une voyageuse, Minako Kawakami, au quotidien local Okinawa Times.