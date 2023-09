Japon: une centaine de glissements de terrain après des pluies record

Une tempête tropicale dans la région de Tokyo a provoqué les pluies les plus importantes depuis près de 50 ans, causant une centaine de glissements de terrain, ont déclaré samedi les autorités.

La ville de Mobara, dans la préfecture de Chiba, a enregistré 392 millimètres de pluie, le chiffre le plus élevé jamais enregistré par l'Agence météorologique japonaise depuis le début des relevés en 1976.

Ce déluge intervient après une semaine pluvieuse en Asie de l'Est. Le sud de la Chine a été frappé par des précipitations record qui ont inondé les grandes villes de la région, et le typhon Haikui a renversé des arbres et provoqué des inondations à Taïwan.