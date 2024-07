"Je devrais être mort", dit Trump après la tentative d'assassinat

"Je devrais être mort", a estimé l'ancien président américain Donald Trump, après avoir survécu à une tentative d'assassinat qu'il a décrite comme "une expérience très surréaliste" dans un entretien diffusé dimanche par le New York Post.

L'ex-président de 78 ans et de nouveau candidat à la Maison Blanche a été blessé à l'oreille et évacué, la joue ensanglantée, après plusieurs tirs qui ont fait un mort et deux blessés graves parmi les spectateurs lors d'un meeting samedi à Butler en Pennsylvanie.

Le républicain a affirmé que s'il n'avait pas penché la tête légèrement à droite pour regarder un tableau projeté au public, il serait mort, rapporte le quotidien conservateur.

"C'est par chance ou grâce à Dieu, beaucoup de gens disent que c'est grâce à Dieu, que je suis encore là", a-t-il déclaré.