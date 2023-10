"Je ne pouvais plus respirer": une survivante de la bousculade mortelle à Séoul écrit pour guérir

Un an après la bousculade mortelle d'Halloween à Séoul qui a fait 159 morts, Kim Cho-long, 33 ans, se souvient comment, au moment où elle "ne pouvait plus respirer", une amie lui a sauvé la vie en l'extirpant de la foule.

Cette habituée des festivités de Halloween à Itaewon, un quartier central animé de Séoul, raconte lors d'un entretien avec l'AFP avoir été emportée par une foule dense dans une étroite ruelle. Prise au piège et incapable de respirer, elle a été tirée de là in extremis par une amie et s'est réfugiée dans un bar.