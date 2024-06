"Je soutiens Biden, mais…", "Trump est un menteur": les Américains rendent un premier verdict après le grand débat de ce jeudi

Les yeux rivés vers l'écran, les partisans démocrates et républicains suivent le débat très attentivement. Ils se sont rassemblé ce jeudi soir. Arguments, comportements, les deux candidats américains étaient scrupuleusement analysés.

Au terme du débat, Donald Trump réussit à s'imposer et convainc davantage ses partisans. Il renforce sa position dans le camp républicain. "Avant le débat, j'avais déjà décidé de voter pour le président Trump. Beaucoup de ses réponses ce soir ont renforcé le fait qu'il est plus compétent", avance une partisane.

En revanche, du côté des démocrates, les avis sont mitigés. Si certains réaffirment leur soutien à Joe Biden, comme cet électeur: "Je pense que Trump est un menteur et Biden a fait de son mieux. Il savait quoi dire et il a dit les bonnes choses."

D'autres se disent déçus et inquiets, comme celui-ci: "Je soutiens Biden, mais maintenant, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais plus s'il est apte à se présenter."

La performance hésitante du président américain n'a pas rassuré. Les démocrates sont de plus en plus nombreux à demander que Joe Biden retire sa candidature. En théorie, c'est encore possible explique le spécialiste des États-Unis, Serge Jaumain: "La convention démocrate n'a pas encore eu lieu, donc il reste une possibilité de modifier l'attelage. Mais il faudrait d'abord que Joe Biden considère qu'il n'est pas le bon candidat."