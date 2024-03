"Je vous présente Valérie": Gabriel Attal fait du porte-à-porte pour les européennes

Dans un vaste immeuble de la cossue île Saint-Germain, l'accueil est bienveillant. Et les échanges cordiaux avec les habitants se concluent souvent par des demandes de selfies, volontiers acceptées.

"Chérie, on a un problème", lance-t-il, quand il s'aperçoit que ce n'est pas un invité à l'anniversaire organisé dans l'appartement qui vient de sonner. Mais le chef du gouvernement, escorté d'une vingtaine de personnes, d'une caméra et de photographes.

"Je vous présente Valérie, qui est notre candidate aux européennes", répète-t-il à chacun, vantant les mérites d'un femme politique "authentique", qui a "les pieds sur terre". "C'est l'une des députés les plus puissantes du Parlement européen, même si elle n'est pas encore aussi connu au niveau national".

- Bientôt le programme -

En donnant de sa personne, Gabriel Attal veut donner l'exemple aux membres du gouvernement, priés par l'Elysée de s'investir activement dans la campagne de la majorité, créditée de moins de 20% dans les derniers sondages d'intentions de vote, loin derrière la liste du Rassemblement national (RN), à environ 30% dans les sondages.

"Je pense que vous devriez arrêter de tirer à boulets rouges sur le RN, c'est contre-productif", lance une habitante.

"J'entends", répond Gabriel Attal. "C'est parce que c'était le lancement de la campagne" et "qu'aujourd'hui ce qu'on voit partout en Europe, c'est que les partis populistes d'extrême droite progressent et donc il y a un vrai danger pour l'Europe".

"Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant, et on va aussi mettre en avant nos idées et notre programme", poursuit le Premier ministre.

"On est dans un temps où il faut expliquer aux Français" le "double discours" de l'extrême droite, renchérit Valérie Hayer. Mais "le programme va bientôt sortir, on y travaille", ajoute-t-elle, citant les "enjeux de réindustrialisation", de transition écologique ou encore de "pouvoir d'achat".

Le porte-à-porte se poursuit vers des maisons environnantes, mais il est vite écourté par une pluie battante. "Campagne pluvieuse, campagne victorieuse", lance le Premier ministre, avant de s'engouffrer dans sa voiture.