Jean-Marie Rausch, ancien ministre et maire de Metz pendant 37 ans, est mort

Jean-Marie Rausch, maire de Metz pendant 37 ans et ancien ministre, est mort vendredi à l'âge de 94 ans, a-t-on appris auprès de la mairie de Metz.

"Maire pendant 37 ans, Jean-Marie Rausch a incarné la Ville de Metz et s'est révélé en gestionnaire rigoureux et en visionnaire exceptionnel", a déclaré le maire de Metz, François Grosdidier, sur son compte Facebook, après avoir appris "avec une profonde tristesse et une vive émotion" le décès de son prédécesseur vendredi matin.