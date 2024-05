A Jérusalem, Blinken tente de ramener le calme à Gaza

Partager:

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken doit s'entretenir mercredi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'heure où Washington exhorte le Hamas à accepter "sans plus tarder" une trêve à Gaza mais aussi Israël à renoncer à son offensive à Rafah. Après une réunion lundi au Caire avec des représentants de l'Egypte et du Qatar, une délégation du Hamas a regagné Doha afin d'étudier la nouvelle proposition de trêve et devrait donner sa réponse "aussi vite que possible", selon une source proche du mouvement.

Les pays médiateurs (Egypte, Qatar, Etats-Unis) attendent avec impatience cette réponse du mouvement islamiste palestinien sur une proposition de trêve de 40 jours, associée à une libération d'otages retenus à Gaza depuis le début de la guerre en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Cette proposition fait suite à des mois de blocage dans les négociations indirectes. Une trêve d'une semaine avait permis fin novembre la libération de 105 otages, dont 80 Israéliens et binationaux échangés contre 240 Palestiniens détenus par Israël. Après avoir qualifié la nouvelle proposition "d'extraordinairement généreuse de la part d'Israël", Antony Blinken a pressé mardi le Hamas de l'accepter "sans plus tarder". "Plus de retards, plus d'excuses. C'est maintenant qu'il faut agir", a-t-il insisté alors qu'aux Etats-Unis, les manifestations pro-palestiniennes appelant à un cessez-le-feu se multiplient sur les campus.

Le Hamas réclame un cessez-le-feu "permanent" avant tout accord sur la libération des otages, ce qu'Israël a toujours refusé jusqu'à présent en affirmant vouloir mener une offensive terrestre à Rafah (sud), ville considérée comme le dernier bastion local du Hamas et où s'entassent actuellement un million et demi de Palestiniens, en majorité déplacés par la guerre. "L'idée d'arrêter la guerre avant d'avoir atteint tous nos objectifs est hors de question. Nous allons entrer dans Rafah et y éliminer les bataillons du Hamas, avec ou sans accord (de trêve) afin d'obtenir une victoire totale", a répété mardi M. Netanyahu. Ce dernier doit s'entretenir mercredi à 10H45 (7h45 GMT) à son bureau de Jérusalem avec M. Blinken, qui a multiplié au cours des dernières semaines, comme le président Joe Biden, les déclarations hostiles à une opération terrestre à Rafah.