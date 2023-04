Jérusalem-Est: la police israélienne dit avoir "neutralisé" un "suspect"

"Le suspect a été neutralisé sur place et il n'y a eu aucun blessé au sein de nos forces", indique la police sans plus de précision dans un bref communiqué alors que des passants ont indiqué avoir entendu des coups de feu.

Un peu avant 1h00 du matin, un photographe de l'AFP a vu une centaine de policiers israéliens déployés dans des ruelles de la Vieille Ville.

L'incident est survenu après qu'une foule immense de fidèles palestiniens s'est rassemblée vendredi sur l'esplanade pour la grande prière de la mi-journée à l'occasion du deuxième vendredi du ramadan.

La police israélienne, qui garde les entrées de l'esplanade, a indiqué que plus de 100.000 fidèles s'y étaient réunis, "soit près de deux fois plus que le deuxième vendredi du ramadan l'an passé", et que plus de 2.000 policiers avaient été mobilisés à travers la ville.