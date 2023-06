Jérusalem: une application 3D pour découvrir le quartier maghrébin rasé en 1967

Au pied du mur des Lamentations, le quartier maghrébin était habité par un millier de résidents jusqu'à la guerre israélo-arabe de juin 1967 et la conquête de Jérusalem-Est par Israël, avant son annexion jugée "non valide" par l'ONU.

Plus de 55 ans après sa destruction par Israël, le quartier maghrébin de la Vieille Ville de Jérusalem réapparaît en 3D grâce à une application mobile lancée jeudi, destinée à "rendre accessible" une histoire largement méconnue, d'après ses concepteurs.

En quelques heures, dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, les résidents ont été délogés et des bulldozers israéliens ont détruit le quartier fondé par Saladin en 1187 pour des pèlerins musulmans d'Afrique du Nord.

A la place, Israël a créé une vaste esplanade où se pressent aujourd'hui des milliers de visiteurs devant le mur des Lamentations, site le plus sacré où les juifs sont autorisés à prier.

Le quartier maghrébin est "très représentatif de cette histoire ouverte de Jérusalem qu'on essaye de valoriser et qui ressemble si peu à la Jérusalem actuelle qui s'est transformée en un champ de bataille (...) entre deux camps [israélien et palestinien, NDLR], qui écrasent toutes les autres histoires plurielles et diverses de Jérusalem", dit à l'AFP l'historien français Vincent Lemire.