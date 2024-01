"Jeu" ou "tradition barbare": les combats d'oiseaux font leur retour en Inde

Poussant des cris stridents et battant des ailes, les petits oiseaux sont encouragés bruyamment par les spectateurs à échanger des coups de bec. "Cette joute est liée à nos croyances et nos traditions", souligne Satya Nath Bharali, 85 ans, qui fait partie des milliers de spectateurs venus assister à la centaine de combats prévus lundi. Les défenseurs des animaux condamnent cette tradition, semblable aux combats de coqs, mais qui recourt à des oiseaux sauvages capturés dans la nature.

"Nous sommes heureux que le gouvernement ait autorisé les combats d'oiseaux à avoir lieu cette année", se félicite Pradyumna Bhagawati, une spectatrice. Mais Tushar Kol, de l'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), a condamné le retour de cette tradition, demandant son interdiction.

En 2023, le gouvernement de l'Assam a annoncé que les combats de passereaux étaient de nouveau autorisés, mais à condition que les organisateurs respectent des règles. Les combats doivent être organisés d'une "manière disciplinée", et les oiseaux être nourris et hydratés correctement. Les oiseaux doivent ensuite être "relâchés" dans la nature en étant en parfaite santé.

"Inciter un animal à combattre un autre animal est dépassé, inhumain et barbare, et de tels spectacles n'ont pas leur place dans une société moderne civilisée", a écrit Tushar Kol dans une lettre aux autorités de l'Assam. "Confiner" ces oiseaux et "les obliger à combattre représente une négation de leur comportement naturel, causant un énorme stress et une grande souffrance", a souligné le militant.