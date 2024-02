Jeûne mortel au Kenya: le pasteur sera aussi jugé pour "assassinats"

Le pasteur autoproclamé et 29 autres accusés ont plaidé non coupable, a constaté un journaliste de l'AFP lors de leur comparution devant un tribunal de la ville de Malindi, dix mois après la révélation de cette affaire qui a choqué le Kenya, pays religieux majoritairement chrétien d'Afrique de l'Est.

Paul Nthenge Mackenzie avait déjà plaidé non coupable des précédentes poursuites engagées contre lui, notamment celles de "facilitation de la commission d'un acte terroriste", "possession d'un article en lien avec une infraction à la loi sur la prévention du terrorisme", "participation à une activité criminelle organisée" et "radicalisation" formellement prononcées le 18 janvier, "homicide involontaire" le 23 janvier et celles de "torture" et "cruauté" sur enfants le 25 janvier.

Cet ancien chauffeur de taxi devenu pasteur est en détention provisoire depuis le 14 avril, au lendemain de la découverte des premières victimes dans la forêt de Shakahola (sud-est du Kenya) où se réunissait l'Église internationale de Bonne Nouvelle qu'il a fondée en 2010.

Il prônait à ses adeptes de jeûner jusqu'à la mort pour "rencontrer Jésus" avant la fin du monde qu'il prévoyait pour août 2023.