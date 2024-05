Jeux vidéos: "Grand Theft Auto VI" sortira à l'automne 2025

Le studio Rockstar avait déjà indiqué, lors de la parution de la bande-annonce, que le prochain opus de la franchise à succès serait disponible l'année prochaine, sans donner plus de détails.

"Les consommateurs attendent ce titre avec une impatience sans précédent et nos attentes quant à son succès commercial ne cessent de croître", a déclaré Take-Two Interactive dans son communiqué de résultats trimestriels.

Les dirigeants ont éludé les questions visant à obtenir des détails sur "GTA VI" lors d'une conférence téléphonique pour les analystes financiers.

"Rockstar n'a pas donné de détails sur une possible date de sortie", a précisé Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. "Leur magnifique bande-annonce a fait le tour d'internet et Rockstar donnera plus d'informations en temps voulu".