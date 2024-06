JO-2024: de l'Ukraine à Gaza, la géopolitique en embuscade

A l'heure où toute "propagande politique" est interdite par la Charte olympique sur le terrain ou les podiums, mais autorisée au village olympique et lors des conférences de presse, les Jeux peuvent-ils être rattrapés par les conflits en cours, notamment les guerres en Ukraine et à Gaza ?

Soucieux de "rassembler le monde", le CIO a évité boycotts et exclusions pour réunir aux JO de Paris des délégations du monde entier, mais il doit encore parvenir à faire de l'événement une bulle pacifiée.

- Russes "neutres" et scrutés -

L'invasion russe de l'Ukraine avec l'appui du Bélarus, en février 2022, a longtemps paru écarter toute possibilité de faire cohabiter à Paris des sportifs des trois nationalités: Russes et Bélarusses ont été bannis du sport mondial jusqu'en mars 2023, et les Ukrainiens menaçaient de boycotter les Jeux s'ils participaient.

Mais une fois cette position abandonnée par Kiev, à l'été 2023, le CIO a orchestré une réintégration progressive des Russes et Bélarusses aux compétitions internationales, sous strictes conditions: à titre individuel, sous drapeau neutre, et pour peu qu'ils n'aient pas "activement soutenu la guerre en Ukraine" et ne soient pas sous contrat avec l'armée ou des agences de sécurité.

L'instance, qui leur a de surcroît interdit de parader sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture, a pour l'heure validé la qualification de 28 Russes et 19 Bélarusses sous bannière neutre, une liste pour l'instant limitée à neuf disciplines (lutte, trampoline, cyclisme, haltérophilie, tir, tennis, aviron, judo et canoë) et amenée à être complétée.