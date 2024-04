JO-2024 - De Spyridon Louis à Betty Robinson: les grands olympiens (1/5)

Spyridon Louis travaillait dans les champs et livrait de l'eau à Athènes plusieurs fois par semaine. C'était un jeune homme de 24 ans très entraîné. Aussi, quand le 10 avril 1896, il pénètre dans le stade Panathénaïque après avoir couru le premier marathon des Jeux modernes en 2 h 58 min et 50 secondes, il ne montre aucun signe de fatigue. Son premier concurrent arrive sept minutes après lui. Très amoureux, il voulait impressionner sa future femme Hélène, ce qui fut chose faite. Le Comité olympique lui offre un chariot pour transporter son eau et 25.000 drachmes, une somme importante pour l'époque. Mais le coureur aux belles moustaches renonce à l'argent, affirmant avoir couru pour sa patrie. Il devint un héros national et fut le porte-drapeau des Grecs aux Jeux de Berlin en 1936. En Grèce, on dit "courir comme un Louis".

Paavo Nurmi, cinq d'un coup

Champion solitaire et ascétique, le "Finlandais volant" règne en maître sur le demi-fond et le fond mondial de 1920 à 1932, accumulant 12 médailles olympiques (dont neuf d'or) et 22 records du monde du 1.500 m au 20 km.