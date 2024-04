JO-2024: La France en quête d'un "effet Jacquet", comme en 1998

Partager:

A la recherche d'un "effet Aimé Jacquet" 1998. La France faisait alors cohabiter Chirac et Jospin, célébrait dans la liesse et l'unité ses footballeurs champions du monde, et la croissance repartait. Vingt-six ans après le sacre des Bleus du foot, les JO apporteront-ils un peu de baume à l'âme inquiète de Français qui ont parfois plus le sentiment de perdre que de gagner au quotidien?

Le sport, son adrénaline, ses joies et ses occasions de se retrouver au stade, dans la rue, mais aussi devant l'écran... Les JO sont LA compétition où même sans raffoler du sport, on se laisse aller à regarder un match ou une course, même si les jeunes sont moins séduits qu'avant. A 100 jours de l'ouverture, l'attention se focalise sur l'organisation de haute volée de ce spectacle planétaire dans un contexte de menace d'attentat, de tensions géopolitiques et d'une France fracturée et inquiète. Les inquiétudes sur les transports ou encore la sécurité? Du "JO +bashing+" pour Tony Estanguet, patron du comité d'organisation, qui reconnaît toutefois que c'est "inévitable" et "presque sain".

"On lit 90% de choses négatives sur les JO", calcule de son côté Pierre Rabadan, adjoint aux Sports à la mairie de Paris, pour qui "il est temps de préparer la fête dans les esprits". "Quand le sport va arriver, cela va nettoyer tout cela", est persuadée une source gouvernementale. "Ce que l'on voit en ce moment ce sont des angoisses françaises. On se dit +On ne sera pas au niveau, cela ne sera pas fini+ etc. On n'arrête pas de se taper dessus", explique le sociologue Jean Viard à l'AFP, qui pense que cela va "probablement bien se passer". Parmi les motifs de réjouissances, note-t-il: "On tient les délais et les budgets."