JO-2024: Paris "a profité de l'expérience" de Tokyo, selon la cheffe des JO-2020

Seiko Hashimoto, présidente du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, se félicite d'assister à des JO-2024 débarrassés de la pandémie de Covid avec des sportifs et des spectateurs qui pourront pleinement exprimer "leurs émotions".

"Je pense que le comité d'organisation de Paris a considérablement bénéficié de ce qu'il a vu lors des JO-2020 et de notre expérience inédite d'organisation de cet événement en pleine pandémie. Il en a tiré des leçons", a-t-elle déclaré fin juin dans un entretien à l'AFP.

"Ce seront les premiers Jeux où les gens pourront exprimer pleinement leurs émotions" depuis la pandémie, se réjouit-elle.

"J'espère que chacun (en France) comprendra la valeur et l'importance d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques dans son pays, quelque chose qui peut profiter aux générations futures", ajoute Mme Hashimoto, revenant longuement sur ce rendez-vous japonais marqué par le Covid et les restrictions.