Joe Biden dit qu'il "espère" un cessez-le-feu d'ici le ramadan

Joe Biden a déclaré vendredi qu'il "espère" qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza pourrait intervenir d'ici au ramadan, le mois saint musulman qui commence le soir du 10 mars ou le 11.

Interrogé par des journalistes sur la possibilité d'un accord sur une trêve dans le territoire palestinien d'ici cette date, le président américain a répondu: "J'espère bien, nous travaillons toujours beaucoup sur le sujet. On n'y est pas encore".

"Nous allons y arriver, mais on n'y est pas encore, et on pourrait ne pas y parvenir", a-t-il déclaré alors qu'il quittait la Maison Blanche pour passer le week-end dans la résidence présidentielle de Camp David, près de Washington.