Joe Biden a rencontré à Vilnius l'opposante bélarusse Tikhanovskaïa

Lors de sa rencontre avec l'opposante politique, Joe Biden a souligné "l'engagement continu des Etats-Unis à défendre et à faire progresser les droits humains, dont la liberté d'expression et la tenue d'élections libres et transparentes au Bélarus", a indiqué l'exécutif américain dans un communiqué.

Svetlana Tikhanovskaïa, dont le mari est emprisonné au Bélarus, est devenue au cours de la présidentielle contestée de 2020 la meneuse de l'opposition dans ce pays allié de Moscou et dirigé d'une main de fer par Alexandre Loukachenko depuis 1994.