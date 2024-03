Joe Biden se résout aux largages d'aide sur Gaza

"Dans les prochains jours, nous allons nous joindre à nos amis de Jordanie et d'autres pays en opérant des largages de nourriture et autres biens" sur Gaza, a affirmé le président Joe Biden en recevant à la Maison Blanche la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

Face à une situation qualifiée de "désespérée", les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils vont participer "dans les prochains jours", et pour la première fois, à des largages aériens d'aide humanitaire dans la bande de Gaza assiégée par l'armée israélienne.

"Des innocents sont pris au piège d'une guerre terrible, incapables de nourrir leurs familles, et vous avez vu la réponse lorsqu'ils ont essayé d'obtenir de l'aide", a-t-il dit en faisant référence à la tuerie jeudi lors d'une distribution d'aide humanitaire à Gaza, où plus de 110 personnes ont péri dans des circonstances encore imprécises entre tirs israéliens et bousculade.

Le président américain a également souligné que les Etats-Unis allaient "chercher à ouvrir d'autres voies d'accès à Gaza, y compris la possibilité d'un corridor maritime pour acheminer de grandes quantités d'aide humanitaire".

"L'aide apportée à Gaza est loin d'être suffisante aujourd'hui - elle est loin d'être suffisante", a insisté Joe Biden, ce dont se plaint Washington auprès de son allié israélien depuis des semaines.