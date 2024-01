Joe Biden s'est entretenu vendredi avec Benjamin Netanyahu, a annoncé la Maison Blanche. Il s'agit de leur première conversation depuis le 23 décembre et elle intervient à un moment de friction entre les Etats-Unis et Israël.

Le président américain et le Premier ministre israélien, dont la relation personnelle est notoirement difficile, ont évoqué "les derniers événements à Gaza et en Israël", selon l'exécutif américain, qui promet de publier plus tard un compte rendu de l'échange.

Benjamin Netanyahu a rejeté jeudi une demande récurrente de Joe Biden, à savoir la coexistence, dans le futur, de l'Etat d'Israël avec un Etat palestinien: "Israël doit avoir le contrôle de la sécurité sur l'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain. Il s'agit d'une condition nécessaire, qui est en contradiction avec l'idée de souveraineté (palestinienne)", a indiqué le Premier ministre, en précisant l'avoir dit directement aux Américains.