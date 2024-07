Joe Biden va s'exprimer sur les raisons précises de son retrait de la course à la présidentielle

Partager:

Joe Biden rétabli du Covid retourne à la Maison Blanche après un confinement de près d'une semaine dans sa maison de vacances de Rehoboth sur la côte Atlantique. Le président démocrate va par ailleurs expliquer les raisons précises de son retrait de la course à la présidentielle.

Est-ce parce qu'il se sent trop vieux? Qu'il est désormais convaincu de ne pas pouvoir l'emporter face à Trump? Joe Biden va s'exprimer sur les raisons qui l'ont motivé à se retirer de la course et à transmettre le flambeau à Kamala Harris lors d'une allocution solennelle mercredi. Le président démocrate a choisi une heure de grande écoute, 20H00 (00H00 GMT), pour s'adresser aux Américains sur l'un des plus grands bouleversements politiques de l'histoire moderne du pays.

Ce discours, donné depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, sera sans aucun doute l'un des plus importants quand viendra l'heure de son bilan. Le dirigeant octogénaire expliquera pourquoi il a, dimanche, par le biais d'une simple lettre publiée sur X, décidé de jeter l'éponge et de ne pas briguer de second mandat, après avoir pourtant à maintes reprises affirmé vouloir aller jusqu'au bout de la course. Tout juste sorti de près d'une semaine de confinement dans sa maison du bord de mer en raison d'un Covid, Joe Biden est apparu affaibli mardi au sortir de l'avion qui le ramenait à la Maison Blanche.

La santé du démocrate de 81 ans est évidemment dans tous les esprits puisque ce sont des inquiétudes à ce propos qui ont poussé son camp à l'appeler à quitter la course. Harris dans l'Indiana Sa vice-présidente Kamala Harris s'est lancée sans attendre dans la course à la Maison Blanche, remplaçant Joe Biden au pied levé. Elle sera mercredi en déplacement à Indianapolis, dans le centre du pays. Forte de très nombreux appuis, elle est quasiment assurée désormais de décrocher en août l'investiture et de devenir officiellement la candidate démocrate pour l'élection présidentielle du 5 novembre.