Jordanie: la police disperse des manifestants près de la frontière cisjordanienne

Des milliers de manifestants jordaniens sont descendus vendredi dans la rue en signe de solidarité avec les Palestiniens et la bande de Gaza, tandis que les forces de sécurité dispersaient les manifestants tentant de rejoindre la zone frontalière avec la Cisjordanie.

Une banderole brandie par les manifestants accusait les États-Unis et Israël d'être "partenaires du génocide".

Une photo montre des dizaines de personnes s'enfuyant avec de la fumée blanche en arrière-plan. Sur un autre cliché on aperçoit les forces de sécurité bloquant la route devant les manifestants et les voitures.

D'après le journal jordanien Al-Ghad, des centaines de personnes se dirigent en voiture et à pied vers la zone frontalière avec le territoire palestinien de Cisjordanie.

Le ministère de l'Intérieur a averti jeudi que les manifestations le long des frontières ne seraient pas autorisées.

Plus de 10.000 personnes se sont rassemblées dans le centre d'Amman, près de la Grande Mosquée Hussein, à l'appel des Frères musulmans jordaniens et de plusieurs groupes de gauche et de jeunes.