Journalistes tués à Gaza: Al Jazeera rejette les "fausses" accusations israéliennes

Al Jazeera "condamne fermement et rejette totalement --et exprime même sa très grande surprise-- les tentatives fausses et trompeuses de l'armée israélienne de justifier le meurtre de notre collègue Hamza Wael Al-Dahdouh et d'autres journalistes", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Celui-ci "faisait partie d'un groupe de journalistes de différents médias, incluant aussi Moustafa Thuraya" et il a été "tué simplement pour avoir fait son travail" a ajouté le média basé au Qatar.