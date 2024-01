Journalistes tués à Gaza: le Hamas et des proches rejettent les accusations israéliennes

Le Hamas palestinien et des proches des deux journalistes d'Al Jazeera tués dimanche dans la bande de Gaza dans une frappe israélienne ont rejeté jeudi les accusations de l'armée israélienne les décrivant comme "des agents terroristes".

"Il est clair" que les autorités israéliennes "essaient de se défendre, de justifier ce qu'il s'est passé et de détourner l'attention", a ajouté M. Dahdouh, qui avait déjà perdu son épouse et deux de ses enfants fin octobre dans une frappe israélienne.

"Ce sont des inventions", a réagi auprès de l'AFP Wael Dahdouh, chef du bureau de la chaîne de télévision Al Jazeera à Gaza et père de l'un des deux défunts, Hamza Dahdouh, qui avait "des années d'expérience dans le journalisme".

Ce sont "purement de fausses accusations", a également réagi auprès de l'AFP Mohammed Thuraya, le cousin de l'autre reporter tué, Moustafa Thuraya, qui collaborait avec différents médias internationaux dont l'AFP.

"Il travaillait depuis plusieurs années dans le journalisme, comme caméraman et photographe" et était "connu pour son professionnalisme", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi, le Hamas avait qualifié de "creuses" et "fausses" les accusations "contre ces deux journalistes". Israël "invoque de faux prétextes pour justifier ses massacres et ses crimes contre les civils et les journalistes palestiniens", selon le Hamas.