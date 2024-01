Jusqu'ici réticent, le YouTubeur MrBeast rejoint finalement X

Jusqu'ici réticent à l'idée de rejoindre X (ex-Twitter), le YouTubeur le plus populaire du monde, l'Américain MrBeast, a publié sa première vidéo sur le réseau social d'Elon Musk, donnant au passage un coup d'accélérateur bienvenu à la plateforme.

"Je suis curieux de voir combien de revenus publicitaires une vidéo peut générer sur X donc je reposte ceci pour tester. J'en dirai plus sur les revenus publicitaires la semaine prochaine", explique MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, le YouTubeur le plus suivi de la planète avec plus de 230 millions d'abonnés, dans une vidéo tweetée lundi soir.