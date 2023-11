"Juste l'attente": en Inde, les familles prient pour les 41 ouvriers piégés dans un tunnel

Les proches scrutent l'entrée du tunnel, où des bulldozers et des excavatrices s'activent pour percer les décombres de terre, roches et béton, impatients de fêter la libération de leurs proches.

Attente et prières: pour les familles des 41 ouvriers indiens pris au piège depuis onze jours dans un tunnel routier qui s'est effondré dans le nord du pays, l'attente se prolonge mais l'espoir d'une issue heureuse ne faiblit pas.

"Le jour où ils sortiront du tunnel, pour nous, ce sera le plus grand et le plus heureux des jours", déclare Chanchal Singh Bisht, 35 ans, dont le cousin Pushkar Singh Ary, âgé de 24 ans, est pris au piège à l'intérieur.

Une partie du tunnel en construction dans l'État de l'Uttarakhand, au nord de l'Himalaya, s'est effondrée le 12 novembre.

M. Bisht raconte que la famille, qui a d'abord craint le pire, a été pleinement rassurée après avoir pu parler au jeune homme par radio mardi.