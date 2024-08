Justin Trudeau demande aux Canadiens de quitter le Liban "immédiatement"

"La responsabilité de tous les Canadiens est de faire tout ce qu'ils peuvent pour quitter le Liban pendant que les aéroports sont encore ouverts", a déclaré Justin Trudeau, affirmant que le risque d'escalade de violence est "réel" entre Israël et le Hezbollah libanais.

20.000 Canadiens sont au Liban selon les autorités, et fin juin le Canada avait déconseillé aux voyageurs de se rendre dans le pays à cause de la situation "instable et imprévisible".