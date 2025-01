Justin Trudeau sous pression: le Premier ministre canadien va-t-il démissionner?

Premier ministre depuis 2015, Justin Trudeau serait sur le point de quitter ses fonctions, d’après des sources gouvernementales citées par The Globe and Mail et The Toronto Star. Ces informations interviennent à deux jours d’une réunion nationale cruciale du Parti libéral, prévue mercredi.

L’annonce officielle pourrait avoir lieu dans les prochaines 24 heures, bien que le bureau du Premier ministre ait refusé de commenter ces rumeurs.