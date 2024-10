Kais Saied, un président en "mission divine" pour sauver la Tunisie

Trois ans plus tard, Amnesty International pointe "un inquiétant recul des droits fondamentaux dans le berceau du Printemps arabe" et "un virage autoritaire", détricotant les acquis de la Révolution ayant renversé le dictateur Zine El Abidine Ben Ali en 2011.

Rasé de près, crâne dégarni et silhouette longiligne, M. Saied a promis de "reconstruire une Tunisie nouvelle", après un premier mandat consacré à lutter "contre les forces du complot sous influences étrangères" ayant "infiltré de nombreux services publics et perturbé des centaines de projets".

A partir de février 2023, des figures politiques et des hommes d'affaires, qui tentaient de former un front d'opposants, sont arrêtés, suivis en 2024 de syndicalistes, militants associatifs et commentateurs politiques connus. La majorité sont encore en prison.

Imed Mehimdi, 45 ans, un serveur de café qui le connaît depuis 20 ans, estime qu'après avoir "remis le pays sur les rails" face à "mafia et corruption", M. Saied va faire "repartir le train".

Ces cinq dernières années, M. Saied qui s'était fait connaître en décryptant la Constitution à la télévision, n'a donné que quelques conférences de presse. Sa communication se résume à des vidéos sur la page Facebook de la présidence, où, en strict costume-cravate, il est le seul à s'exprimer.

L'anthropologue Youssef Seddik qui le fréquentait régulièrement avant l'élection de 2019, avait été "frappé par sa gentillesse et son sens de l'écoute" qui "contrastent avec sa raideur" d'aujourd'hui.

En trois ans, il a changé trois fois de Premier ministre et limogé des dizaines de ministres.

Pour Romdhane Ben Amor, porte-parole de l'ONG Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), le président "ne croit pas au rôle des intermédiaires entre le peuple et lui". Il "considère qu'il a une mission divine révolutionnaire" pour "réaliser la volonté du peuple".

Mais au-delà de promesses d'une nouvelle "guerre de libération nationale et d'autodétermination" de la Tunisie, son projet reste mal défini.

- "Diktats" -

Dans ses discours, il n'hésite pas à tancer des institutions internationales comme le FMI dont il a refusé "les diktats" et un prêt de deux milliards de dollars, ou la société civile qu'il accuse de "recevoir d'énormes sommes de l'étranger".

A sa promesse de relancer l'économie avec le phosphate ou des "entreprises citoyennes", sorte de coopératives autogérées, les économistes opposent une croissance poussive, un chômage élevé (16%) et un lourd endettement (80% du PIB).

Sur le plan international, il est très proche de l'Algérie voisine, qui soutient la Tunisie par des crédits et des envois d'hydrocarbures à prix d'ami.

Défenseur du panarabisme, M. Saied affiche son appui à la cause palestinienne. Il s'est rapproché de la Chine, de l'Iran et de la Russie, même si l'Union européenne reste son principal partenaire commercial et donateur, et les Etats-Unis son fournisseur en armements.

Né en 1958 à Beni Khiar, près de Nabeul (centre-est) dans une famille de la classe moyenne, conservateur sur les moeurs (notamment l'homosexualité), il est marié à la magistrate Ichraf Chebil et est père de deux filles et un garçon. Il a enseigné le droit constitutionnel jusqu'à sa retraite en 2018.

Amateur de musique arabe classique et de calligraphie, il rédige ses messages importants à l'encre et la plume.