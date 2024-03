Kala, rare petite tigresse de Sumatra, vole la vedette au zoo de Rome

Kala aime bien s'allonger sur son père Kasih pour faire des câlins: née il a trois mois au zoo de Rome, cette petite tigresse de Sumatra a fait jeudi sa première apparition publique devant des admirateurs enthousiastes.

"On appris ça hier, alors qu'on préparait notre visite au zoo. Et donc aujourd’hui (...) on s’est dit, tiens, on va aller voir de plus près. Et je ne pensais pas que c’était si petit, elle fait la taille de notre chien, et c’est magnifique!", a témoigné Arnaud Champalle, un touriste français de 41 ans, dans un entretien avec l'AFP-TV.