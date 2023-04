Kenya: 26 nouveaux corps de fidèles présumés d'une secte exhumés dans une forêt

Vingt-six nouveaux corps ont été exhumés dimanche dans l'est du Kenya, portant à plus de 50 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine dans l'enquête sur la mort de fidèles d'une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour "rencontrer Jésus".

"Aujourd'hui, nous avons exhumé 26 corps, ce qui porte le nombre total à 47" depuis vendredi, a déclaré à l'AFP Charles Kamau, chef des enquêtes criminelles du sous-comté de Malindi (est), précisant que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps ou d'éventuels survivants dans la forêt de Shakahola.