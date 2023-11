Kenya: après la sécheresse, "l'eau a tout détruit"

Une crue soudaine de la rivière Tana, dans le comté de Garissa, frontalier de la Somalie, n'a laissé d'autre choix à la vendeuse de fruits de 42 ans et aux onze membres de sa famille que d'abandonner leur maison de boue séchée et de tôle ondulée pour se réfugier sur une portion de terrain épargnée par les eaux.

Fatuma et les siens font partie des milliers de personnes devenues sans-abri après les récentes pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays d'Afrique de l'Est et ont fait plus de 70 morts.

La Corne de l'Afrique ne s'était pas encore relevée d'une sécheresse dévastatrice qui a affecté des millions de personnes lorsqu'elle a été balayée par des pluies diluviennes liées au phénomène météorologique El Nino, qui ont provoqué d'importantes inondations, au Kenya, en Somalie et en Ethiopie notamment.

"L'eau a tout détruit", constate Fatuma, bouleversée. "Ma vie est très dure en cet instant."